Губернатор Подмосковья принял участие в заседании Бюро высшего совета партии «Единая Россия»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Бюро высшего совета партии «Единая Россия», которое провели председатель партии Дмитрий Медведев и председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. В его рамках обсудили основные направления помощи участникам СВО.

«Мы стараемся делать все, чтобы поддержка была комплексной, — от реабилитации и обучения до заботы о семьях и создания комфортной городской среды», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в регионе открыто несколько реабилитационных центров для бойцов СВО: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и Центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

«Мы помогаем с протезированием, обеспечиваем доступ к современным программам реабилитации и медицинскому оборудованию», — рассказал губернатор.

Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

Также в регионе запустили проект «Герои Подмосковья». В его рамках пройдут образовательные программы для вернувшихся с фронта участников СВО. На участие в проекте поступило около 2,5 тыс. заявок из 69 регионов страны. Уже были определены первые 70 участников.

«Особое внимание — формированию безбарьерной среды. Работаем над доступностью городской инфраструктуры, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно. Речь идет не только о новых домах, но и о сложившейся инфраструктуре. Часто решение этих вопросов требуют индивидуального подхода», — продолжил губернатор.

Кроме того, бойцам оказывают психологическую поддержку. В Подмосковье работают специализированные кабинеты и телефон доверия. В планах — открыть Центр ментального здоровья для участников СВО.

«Вместе с ГосФондом „Защитники Отечества“, главврачами, ветеранскими организациями делаем все, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни. Это наша общая ответственность», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о ветеранах СВО, которые завершили обучение для работы на госслужбе.