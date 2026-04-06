В правительстве Подмосковья провели семинары по вопросам благоустройства

В региональном правительстве состоялись обучающие семинары для представителей администраций муниципалитетов. Мероприятия были организованы специалистами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Акцент сделали на отработке ключевых навыков: работе с информационными системами, грамотном оформлении контрактов и эффективном контроле за реализацией программ благоустройства.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич отметил, что с наступлением устойчивой теплой погоды подрядчики активно приступили к выполнению ремонтных работ по технологии «большими картами». В Реутове работы по запланированным адресам уже полностью завершены. В Солнечногорске и Люберцах процесс идет с опережением графика — местные администрации и подрядчики сумели грамотно выстроить взаимодействие и мобилизовать необходимые ресурсы.

Сроки реализации проектов напрямую зависят от масштабов территории: чем она больше, тем тщательнее нужно подходить к планированию и тем больше времени потребуется для качественного выполнения всех этапов.

«Контроль производства работ ведется сотрудниками муниципалитетов на каждом этапе. Главное — чтобы работы выполнялись качественно и без задержек. Ожидаем, завершение всех работ по программе во всех муниципалитетах до конца июня», — добавил Всеволод Волосевич.

Перед стартом ремонтных мероприятий представители местных администраций проводят предварительные встречи с подрядчиками. На этих совещаниях детально обсуждают производственные вопросы: оценивают ресурсы подрядной организации, уточняют график поставок материалов, согласовывают логистику и меры безопасности. Такой подход позволяет минимизировать риски задержек и обеспечить слаженную работу всех задействованных сторон.

Важный элемент программы — активное информирование жителей. Чтобы горожане были в курсе предстоящих изменений, администрация использует сразу несколько каналов коммуникации: размещает объявления в общедомовых чатах, обновляет информацию на подъездных стендах, публикует актуальные данные на информационных щитах в многоквартирных домах.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 5,3 тыс. многоквартирных домов приведут в порядок в регионе в 2026-2028 годах.