В Рузе обезвредили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в лесу в Рузе.

Боеприпасы нашли участники местного поискового отряда в лесополосе недалеко от села Покровское. На место оперативно прибыли специалисты.

Взрывотехники идентифицировали боеприпасы как шесть ручных гранат РГД-33, ручную гранату Ф-1 и 45-миллиметровый артиллерийский снаряд. Снаряды поместили в специальный контейнер и перевезли на полигон для обезвреживания.

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