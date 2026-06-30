Воробьев рассказал о пожаре в частном доме в результате падения беспилотника в Егорьевске

В Егорьевске в результате падения беспилотника ночью загорелся частный дом, под завалами находились люди. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь», — написал он.

Губернатор уточнил, что в общей сложности силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Это произошло в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне, Егорьевске. В Дубне после падения обломков беспилотника было повреждено административное здание, никто не пострадал. Еще один БПЛА упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, предварительно пострадавших тоже нет.

Кроме того, обломки обнаружили на территории Раменского округа и Коломны, на местах работают экстренные и оперативные службы. Воробьев добавил, что обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.