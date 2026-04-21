В Щелкове на 40% завершили капремонт пятой школы

В Щелкове на улице Заводской продолжается капитальный ремонт школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, строительная готовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, в них задействованы 39 рабочих и две единицы техники. Они ведут устройство вентилируемого фасада, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Общая площадь здания составляет более 2,1 тыс. кв. м», его построили в 1958 году. В нем обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.