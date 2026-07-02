В Щелкове появится новая ферма на 1 тыс. голов крупного рогатого скота

Новый животноводческий комплекс на 1 тыс. голов крупного рогатого скота построят в Щелкове. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект станет расширением хозяйства «Ферма Цветковых». В его реализацию будет инвестировано около ₽1,3 млн. Разрешение на строительство комплекса уже получено. Достроить его планируется к концу 2028 года.

Мощность нового комплекса составит 10 тыс. тонн молока в год. С его запуском в регионе появится 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что компания «Логика молока» продолжит развивать производство в Подмосковье.