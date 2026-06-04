Андрей Воробьев: компания «Логика молока» продолжит развивать производство в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ обсудил с гендиректором компании «Логика молока» Якубом Закриевым и председателем совета директоров Русланом Алисултановым развитие молочной отрасли в регионе.

«Традиционно мы в числе лидеров в стране по производству кисломолочной продукции, по итогам прошлого года объем вырос на 14,4%. За этим результатом — работа предприятий, инвесторов, технологических команд, которые развивают современные производства и отвечают за качество продукта. Для дальнейшего роста важно укреплять сырьевую базу. У нас реализуется 10 инвестиционных проектов по производству и переработке молока», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что регион давно сотрудничает с компанией «Логика молока». Флагманская площадка компании расположена в Чехове — это крупный молочный комбинат мощностью до 430 тыс. тонн продукции в год.

На производстве внедрена система автоматизированного паллетирования и отгрузки. Это высвобождает труд 8–12 работников, которые по корпоративной программе могут переучиться на более востребованные специальности операторов-наладчиков. Контроль качества обеспечивают видеокамеры с ИИ.

На базе комбината создается биоцентр для научно-исследовательских работ. Его планируют открыть в начале 2027 года.

«Развитие компании за счет создания новых производственных площадок в этом регионе является логичным шагом для развития нашей компании. Уверен, что наше тесное сотрудничество с администрацией Московской области позволит нам создать здесь один из крупнейших в России центров по производству востребованной и современной продукции АПК», — сказал Закриев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании пищевого кластера в Домодедово.