В Сергиевом Посаде работники «Мособлпожспаса» на болотоходе вывезли из леса заблудившуюся женщину

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» на болотоходе вывезли из лесного массива заблудившуюся женщину. Инцидент произошел недалеко от деревни Самотовино в Сергиевом Посаде.

За помощью спасателей обратился житель, который рассказал, что его жена не вернулась из леса. Женщина в возрасте 40 лет отправилась собирать ягоды и заблудилась.

Прибывшие на место специалисты определили направление поиска и начали прочесывать лес, работая на отклик. Женщина слышала звуковые сигналы, но из-за заболоченной местности побоялась самостоятельно выходить из леса. Тогда спасатели приблизились к ней на болотоходе.

Через 6 часов женщина была найдена и вывезена из леса к дороге. Там ее ждал муж. Помощь медиков жительнице не потребовалась.

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