В Солнечногорске пройдет фестиваль «Усадебное лето»

В субботу, 4 июля, в канун народного праздника Ивана Купалы, в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Шахматово под Солнечногорском пройдет фестиваль «Усадебное лето». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московкой области.

В программу войдут экскурсия по усадьбе Шахматово, игра в крокет, турнир в лото и мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике набойки. Кроме того, для посетителей подготовят концертную программу с участием коллектива русских народных инструментов. Желающие смогут продегустировать варенье, приготовленное на чайной станции, а также посетить мастер-классом по изготовлению куклы-берегини. Узнать подробности можно на сайте.

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