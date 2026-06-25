В Солнечногорске вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Солнечногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего уроженца Республики Куба, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, его соучастник отправлял ему координаты заранее подготовленных тайников на территории Москвы и Московской области через сервис обмена сообщениями. Тот извлекал свертки с запрещенными веществами в парковых зонах Московского региона и в лесном массиве вблизи деревни Лыткино городского округа Солнечногорск. В июле 2025 года его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе личного досмотра наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Мужчину приговорили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.