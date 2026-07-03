В Видновском перинатальном центре выходили мальчика, вес которого при рождении составлял менее 1,5 кг

В Видновском перинатальном центре врачи выходили мальчика, вес которого при рождении составлял менее 1,5 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили девушку на 28-й неделе беременности. У пациентки отошли воды, и медики провели ей операцию кесарева сечения. В результате родился мальчик весом 1470 г и ростом 38 см.

Ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных, где он провел месяц. После этого он был переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В последние дни пребывания мальчика в этом отделении специалисты решили начать реабилитацию, проведя процедуры сухой иммерсии. В рамках таких процедур создаются условия, называемые «эффектом невесомости». Это позволяет ребенку нормализовать мышечный тонус, улучшить состояние нервной системы, активизировать кровообращение.

После выхаживания вес ребенка достиг 2300 г. Врачи продолжат наблюдать за ним в отделении катамнеза перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в 24 реабилитационных центра Подмосковья поступит около 300 единиц современного оборудования.