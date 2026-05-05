Губернатор Подмосковья рассказал о новом оборудовании, которое поступит в реабилитационные центры

В 2026 году в 24 реабилитационных центра Подмосковья поступит около 300 единиц современного оборудования. В прошлом году его получили 23 учреждения, это помогает детям и взрослым с особенностями здоровья, а также ветеранам боевых действий, получившим тяжелые ранения, быстрее восстанавливаться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас при поддержке Президента работает центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре „Ясенки“ в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры», — сказал губернатор.

Так, например, в специализированный центр им. Мещерякова уже поступили система «Робоспайн» и бесконтактная ванна «Акварелакс». Процедура начинается с гидромассажа в ванне, после чего подключается робот «Робоспайн», который с помощью мягкого растяжения и декомпрессии возвращает позвоночнику подвижность и избавляет от болей без хирургического вмешательства. Это позволяет специалистам проводить безопасную реабилитацию спины и сердечно-сосудистой системы, а также восстанавливать общий мышечный тонус.

Директор центра реабилитации им А. И. Мещерякова Сергей Захаров подчеркнул, что принцип мягкой декомпрессии, реализованный в паре этих аппаратов, дает стойкий положительный эффект у 90% бойцов».

Кроме того, в число новинок входят многофункциональная стабилоплатформа, разработанная для полного цикла реабилитации и укрепления мышц, комплексные центры Павловского Посада и Раменского оснастят шагательными тренажерами типа «Имитрон». Для детей с нарушениями слуха будут применять слухоречевой прибор «Глобус», для развития детей, в том числе с расстройствами аутистического спектра, закупят интерактивные комплексы «Интошка–П» и специализированные наборы для логопедов и дефектологов.

В 2026 году для центров также закупят игровые наборы Монтессори и Фребеля, сенсорные и балансировочные мостики, мультисенсорные речевые тренажеры и другое оборудование.

