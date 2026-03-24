В Волоколамске спасатели помогли жительнице попасть в запертую квартиру, где находились ее дети

В Волоколамске спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли местной жительнице попасть в запертую квартиру, где находились ее несовершеннолетние дети. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города.

В утреннее время в службу «112» обратилась встревоженная женщина. Она рассказала, что ненадолго отлучилась в аптеку, чтобы купить лекарства заболевшим сыновьям 7 и 12 лет. Вернувшись, она обнаружила, что дверь заперта изнутри.

Прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских аккуратно вскрыли металлическую дверь квартиры, используя слесарный инструмент. Оказалось, что мальчики уснули и потому не слышали звонки и стуки в дверь.

