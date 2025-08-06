В ЖК «Тетрис» Красногорска откроют новые образовательные учреждения

В Красногорске вскоре откроются блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест в составе ЖК «Тетрис», их готовность проверили глава городского округа Дмитрий Волков, депутат Госдумы Сергей Колунов, родители, дети и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

Новые образовательные учреждения станут единым комплексом, в котором обустроят учебные классы, игровые комнаты, зоны отдыха, спортивный зал, пищеблок, актовый зал и не только. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные площадки, учебную площадку с метеостанцией для изучения погодных явлений и правил дорожного движения. Педагогический состав нового блока уже полностью укомплектован.

Директор МБОУ «Гимназия № 7» Марина Иванова отметила, что там дети смогут проявить себя в различных направлениях, включая рисование и художественную гимнастику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.