Водоканалы во всех округах Подмосковья начали готовить сети и станции к холодам

«Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября. Кроме того, до 30 ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей — дизельных генераторных установок, насосов, электрооборудования и инструментов, необходимых для оперативных ремонтных работ. На эту работу выделено более 1,4 млрд рублей», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.