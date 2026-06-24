Водоканалы во всех округах Подмосковья начали готовить сети и станции к холодам
Подготовку систем водоснабжения к зиме завершат в Подмосковье к октябрю
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали о подготовке систем водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду. Работы стартовали на всех водоканалах региона.
Для каждого округа бы сформирован собственный план работ. Всего планируется заменить 1,6 тыс. единиц запорной арматуры, установить 148 частотных преобразователей и промыть более 1 тыс. резервуаров чистой воды.
«Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября. Кроме того, до 30 ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей — дизельных генераторных установок, насосов, электрооборудования и инструментов, необходимых для оперативных ремонтных работ. На эту работу выделено более 1,4 млрд рублей», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция очистных сооружений в Коломне завершится в 2027 году.