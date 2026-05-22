Андрей Воробьев: реконструкция очистных сооружений в Коломенском округе завершится в 2027 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Коломенский округ проверил ход реконструкции очистных сооружений у Сергиевского. Завершить ее планируется в 2027 году.

«Приехали на очистные сооружения возле поселка Сергиевский. Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году. Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных – они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта – 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тыс. жителей – более половины округа. Это почти 1,5 тыс. МКД», – рассказал губернатор.

Объект обновляют в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры с привлечением средств займов Фонда развития территорий. Мощность сооружений составит 60 тыс. кубометров в сутки.

«Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», – рассказал представитель подрядной строительной организации Илья Никитин.

В рамках модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в Коломне в 2026 году также завершат реконструкцию канализационной сети в окружном центре на улице Зайцева, капремонт самотечной канализации в Озерах и самотечной канализации на территории бывшего совхоза «Коломенский». В 2027-м обновят систему водоснабжения в селе Горы.

В Подмосковье активно модернизируют очистные сооружения в разных округах. В этом году сдали объект в деревне Осипово Солнечногорска. В работе 26 проектов: помимо Коломны строят и реконструируют 11 объектов, по 14 ведутся проектно-изыскательные работы.

