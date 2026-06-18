Волонтеры Подмосковья помогут медикам и пожилым людям в Курске в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ

В Курскую область в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ отправились 10 активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья», они будут работать в социальных и медицинских учреждениях региона и помогать врачам и местным жителям. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши ребята не привыкли оставаться в стороне, когда нужна помощь: они первыми приходят на помощь во время пандемии, они помогают жителям во время чрезвычайных ситуаций, работают в центрах поддержки пострадавших. Теперь ребята помогают медикам и жителям в приграничном регионе», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, волонтеры Подмосковья ассистируют при установке капельниц и катетеров, при заборе крови, транспортируют маломобильных пациентов на колясках на обследования и операции, меняют постельное белье и не только. В пансионате «Сосновый бор» активисты помогают в прачечном комбинате и на кухне, а также уделяют время пожилым подопечным.

«Я поехал в Курск с четким пониманием того, зачем мы здесь. Наша задача — не просто выполнить работу, а подарить людям внимание и заботу. Когда ты помогаешь пациенту в госпитале или просто беседуешь с пожилым человеком на прогулке, видишь их улыбки и слова благодарности — это дает колоссальную энергию», — поделился участник гуманитарной миссии Виталий Дегтярев из Лобни.

Добрые дела — это не обязательно масштабные проекты, а конкретные, понятные действия, доступные каждому здесь и сейчас. Узнать подробнее о волонтерстве можно в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Напомним, что миссии #МЫВМЕСТЕ — это программа, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Ассоциацией Добро.рф в соответствии с Указом президента РФ. Мероприятия проходят в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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