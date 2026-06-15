Вожатые из Подмосковья отправились в международный детский центр Белоруссии

Десять лучших представителей студенческих отрядов Подмосковья приступили к работе в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Белоруссии. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Участие в международном проекте — это высокая оценка профессионализма наших ребят. Кандидаты проходили многоэтапную проверку, которая включала анализ портфолио, оценку опыта работы с детьми, собеседование по педагогическим компетенциям и мотивации, а также рассмотрение достижений в движении и рекомендаций командиров», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Так, пять вожатых отправятся на первую смену и еще пять — на вторую. Смены продлятся по 18 дней. На каждой смене вожатые будут работать с 700–800 детьми в возрасте от 6 до 17 лет.

Студенческие педагогические отряды Подмосковья — это одно из самых крупных направлений движения Российских студенческих отрядов в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в лагерях региона отдохнут около 500 тыс. детей.