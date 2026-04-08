Губернатор Подмосковья: в 2026 году в лагерях региона отдохнут около 500 тыс. детей

В 2026 году в лагерях Подмосковья смогут отдохнуть около 500 тыс. детей. О планах по летней оздоровительно кампании в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Для ребят будут работать не только традиционные оздоровительные лагеря, но и палаточные кемпинги, а также площадки на базе школ», — отметил губернатор.

Летом откроют более 1 тыс. площадок — от пришкольных лагерей до современных загородных комплексов. В них смогут отдохнуть дети в возрасте от 7 до 15 лет. Детей участников СВО в этом сезоне, помимо комплекса «Литвиново», примут еще два центра.

«В этом году организуем отдых для 7 тыс. ребят из семей наших героев — это вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Смены для них будут проходить в „Литвиново“ в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях „Левково“ в Пушкине и „Имени 28 Героев Панфиловцев“ в Волоколамске», — рассказал Воробьев.

Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных мест отдыха и свыше 900 пришкольных лагерей. На базе школ и домов культуры будут организованы дневные смены с развивающими программами, мастер-классами и спортивными активностями. Лагеря труда и отдыха предложат подросткам совместить полезную деятельность с экскурсиями и спортивными мероприятиями.

Продолжительность каждой смены в большинстве подмосковных лагерей составит от 14 до 21 дня. Для детей организуют 5-разовое питание, при этом меню будет составлено с учетом возраста.

Также дети из семей с низкими доходами смогут отдохнуть в лагерях на Черном море. В этом году такая возможность будет у 3 тыс. ребят.

Бесплатные путевки предоставляются детям участников СВО, с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам.

Кроме того, предусмотрена возможность частичной или полной компенсации стоимости путевки. Право на нее имеют дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, а также другие категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.Соответствующее заявление можно подать до 10 ноября текущего года на региональном портале госуслуг.

