Врачи МОДКТОБ спасли 4-летнюю девочку, которая получила серьезные травмы ноги в результате падения со шкафа

В МОДКТОБ спасли девочку в возрасте четырех лет, которая получила серьезные травмы ноги в результате падения со шкафа. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили ребенка с разрывом сухожилий пальца правой стопы, а также переломами ногтевых фаланг двух пальцев. Выяснилось, что девочка хотела показать сестре, что умеет забираться на шкаф. Во время игры зеркало стеллажа не выдержало нагрузки и оторвалось, упав ребенку на ногу.

Врачи незамедлительно направили пациентку на операцию. В ее рамках они обработали раны, восстановили анатомию сухожилий, провели открытую репозицию отломков ногтевых фаланг и зафиксировали их металлическими стержнями внутри кости.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девочка была выписана, но ее ждет еще одна операция для удаления стержней, а затем — реабилитация.

