Врачи Подмосковья предупредили жителей об опасности выхода на тонкий лед

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили жителям и гостям региона об опасности выхода на тонкий лед водных объектов. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева призвала родителей внимательно следить за детьми и не позволять им приближаться к кромке водоемов.

«Всегда интересуйтесь, где и как ваш ребенок проводит свободное время. Игры на льду недопустимы! Опасно и то, что даже группа детей не сможет правильно помочь провалившемуся под лед товарищу — в экстренной ситуации ребята могут растеряться», — сказала специалист.

Одинаева подчеркнула, что если температура воды составляет примерно минус два градуса, ребенок может погибнуть от переохлаждения всего за несколько минут.

Безопасная толщина льда составляет от 10 сантиметров. Самый крепкий лед — голубого оттенка. Матово-белый или желтоватый лед опасен. Проверять прочность льда, ударяя по нему ногой, крайне опасно: он может внезапно проломиться.

Следует объяснить ребенку, что в случае провала человека под лед нужно сразу же позвать взрослых и вызвать спасателей по номеру 112.

