Врачи в Мытищах провели сложную операцию мужчине, который случайно разрезал стеклом локтевой нерв

Специалисты Мытищинской больницы успешно прооперировали мужчину, который случайно разрезал острым стеклом локтевой нерв. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Бытовая травма произошла за три месяца до обращения жителя в больницу. На этот момент у него практически полностью атрофировались мышцы и не двигалась конечность.

В ходе обследования врачи установили, что размер разрыва составляет около 4 см. Пациенту требовалась сложная операция, в ходе которой нейрохирургам нужно было максимально точно сопоставить края поврежденного нерва.

Специалисты выделили края нерва из спаек мягких тканей, образовавшихся за три месяца. После этого они соединили края с помощью специального синтетического импланта для направления роста нервных волокон.

Операция прошла успешно, и нерв начал прорастать по миллиметру в день. Постепенно функции руки пациента стали восстанавливаться. Через три месяца мужчина мог активнее двигать рукой, держать предметы и шевелить пальцами. Ожидается, что функции восстановятся на 70%.

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