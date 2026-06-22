Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, у которого из-за отверстия в кишечнике начали отказывать органы

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, у которого из-за сквозного отверстия в кишечнике развился сепсис и начали отказывать органы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя, который жаловался на сильные боли в животе, высокую температуру и рвоту темным отделяемым. В ходе обследования выяснилось, что отделяемое — это застойное содержимое и что у пациента перфорация двенадцатиперстной кишки.

Из-за сквозного отверстия в кишечнике его содержимое попадало в брюшную полость мужчины. Это привело к перитониту, тяжелому сепсису, язве двенадцатиперстной кишки, полиорганной недостаточности.

Пациента сразу направила на операцию. В ходе вмешательства врачи ушили язву. После этого они провели гемосорбцию липополисахаридов — очищение крови через специальный сорбент. Это позволило снизить уровень бактериальных токсинов. Процедура длилась 6 часов. Также потребовались антибактериальная терапия, инфузионная поддержка, контроль артериального давления, поддержка дыхания и функции почек.

Через трое суток пациенту удалили дыхательную трубку. Через пять суток — перевели из реанимации в профильное отделение. Спустя две недели он был выписан в удовлетворительном состоянии.

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