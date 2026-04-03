Всероссийский экомарафон «Чистомай» стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организатор марафона — Центр Чистой Природы 12–15. Мероприятие приурочено к Международному году добровольцев во имя устойчивого развития.

Марафон проходит с 1 апреля по 31 мая. В этом сезона в его рамках обеспечена интеграция с мобильным приложением «Чистая природа».

Участники марафона будут фиксировать несанкционированные свалки, а также проводить уборки и субботники. За каждое выполненное задание они будут получать баллы. По итогам марафона накопленные баллы можно будет обменять на полезные призы от организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению в регионе всероссийского субботника.