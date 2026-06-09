Вторую школу на 1150 учеников готовят к открытию в ЖК «Южная Битца» Ленинского округа

В Ленинском городском округе завершается подготовка к открытию новой школы в жилом комплексе «Южная Битца». Образовательное учреждение рассчитано на 1150 учеников и станет 2-м по счету в микрорайоне. Это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры динамично растущего жилого квартала. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Здание школы — 3-этажное, его общая площадь достигает 13 тыс. кв. м. Пространство спланировано с учетом потребностей учащихся разных возрастов. В распоряжении школьников будут не только стандартные учебные кабинеты, но и целый комплекс специализированных помещений: спортивный и музыкальный залы, столовая с собственным пищеблоком, медицинский блок. Особое внимание уделили психолого‐педагогической поддержке — в школе обустроили отдельные кабинеты для учителя‐логопеда и педагога‐психолога.

Объект прошел проверку Главгосстройнадзора Московской области: инспекторы подтвердили, что здание соответствует утвержденному проекту, и выдали заключение о соответствии. Теперь школа находится на финальной стадии — ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.