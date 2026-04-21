Взрывотехники Подмосковья обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Волоколамске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на территории Волоколамска.

Всего было найдено три боеприпаса — недалеко от деревень Ядрово и Утишево. О них сообщили лесники и местные жители.

Прибывшие на место специалисты установили, что обнаружены ручная граната РГД-33 и два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда. Боеприпасы были помещены в специальный контейнер и вывезены на полигон. Там их обезвредили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к пожароопасному периоду.