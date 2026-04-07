️За незаконный выброс мусора в Подмосковье вынесли штрафы на сумму свыше 4,5 млн руб.

За последнее время инспекторы выявили ряд нарушений, связанных с оставлением строительного и иного мусора возле контейнерных площадок — чаще всего это делали водители, вывозящие отходы. Общая сумма выписанных штрафов составила более 4,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ключевую роль в выявлении нарушителей сыграли камеры системы «Безопасный регион». Они установлены рядом с контейнерами и работают круглосуточно: фиксируют происходящее на прилегающей территории и помогают инспекторам оперативно получать доказательства противоправных действий.

Среди мест, где были зафиксированы случаи незаконного сброса отходов, — несколько городских округов и населенных пунктов Подмосковья:

деревня Мещерское (городской округ Чехов, улица Рабочая, дом 62);

город Серпухов (улица Захаркина, дом 7В и проспект Мишина, дом 7);

город Егорьевск (улица Гражданская, дом 45);

деревня Подпорино (округ Истра);

деревня Шаликово (Можайский округ, улица Школьная);

город Мытищи (улица Силикатная, дом 314А).

Мусор следует вывозить и сдавать в своем населенном пункте — там, где заключен соответствующий договор на его вывоз. Контейнеры в других поселках и районах рассчитаны исключительно на местных жителей.

Законодательство предусматривает строгие санкции за незаконный выброс мусора:

для физических лиц штраф может достигать 70 тыс. руб.;

должностные лица рискуют заплатить до 100 тыс. руб.;

юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 200 тыс. руб.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.