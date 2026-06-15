Жителей Подмосковья призвали к внимательности на дорогах в связи с дождливой погодой

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов к соблюдению ПДД и внимательности в связи с тем, что в регионе ожидается дождливая погода.

Согласно прогнозу, на текущей неделе в столичном регионе будет дождливо. Также до вечера 17 июня действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз.

Жителей и гостей региона призвали к осторожности в непогоду. Если гроза застала в дороге, лучше остановиться и переждать ее в безопасном месте — подальше от деревьев, рекламных конструкций, открытых навесов, мачт освещения. Во время грозы лучше не выходить из машины.

На дорогах следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, использовать ближний свет фар. Чтобы окна не запотевали, рекомендуется отключить рециркуляцию воздуха и переключить стеклоочистители на максимальный режим.

Пешеходам напомнили о важности использования световозвращателей в темное время суток и соблюдения правил пересечения проезжей части.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.