В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, в Кашире состоится фестиваль «Серебристые облака — 2026» — культурно-научный проект, который объединит историю, просвещение, искусство и современные городские форматы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В первый день на площадке Каширского краеведческого музея гостей ждут открытие фестиваля и деловая программа, посвященная наследию ученого-астронома и священника Николая Гришина. В программу войдут открытие выставки астрофотографии, лития и возложение цветов к памятнику ученого, круглый стол с участием ученых-астрофизиков, специалистов Московского планетария и Музея космонавтики.

Во второй день фестиваля организаторы подготовят интерактивные площадки и мастер-классы, показ космической моды, выступления творческих коллективов Каширы, научное шоу музея «Атом» и не только.

Мероприятие проходит в округе ежегодно с 2009 года в конце июня — начале июля, когда можно наблюдать за уникальным природным явлением — серебристыми облаками.

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