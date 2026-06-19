Жителям и гостям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в пятницу, 19 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском, шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность на дороге и не отвлекаться на телефонные звонки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.