Жителям и гостям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 19 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском, шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность на дороге и не отвлекаться на телефонные звонки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.