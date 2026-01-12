Жителям Подмосковья предложили принять участие в зимнем учете водоплавающих птиц

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей региона принять участие в зимнем учете водоплавающих птиц. Он пройдет 17-18 января в рамках всероссийского проекта «Серая шейка».

По словам специалистов, учет птиц имеет особое значение в связи с климатическими изменениями: все больше пернатых не мигрирует с наступлением холодов и остается на зиму в Подмосковье.

«Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет практическое значение для экологов, поскольку данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов, водно-болотных угодий и других экосистем», — также отметил глава министерства Виталий Мосин.

Подробная информация о том, как принять участие в акции, представлена на сайте Союза охраны птиц России.

