Губернатор Подмосковья: за три года в регионе приведут в порядок более 25 тыс. га леса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов вопросы оздоровления леса. Ключевыми мерами в этой работе являются регулярная санитарная очистка, своевременное удаление сухих и больных деревьев, борьба с патогенами, высадка новых деревьев.

«Тема, связанная с экологией, рекреационным ресурсом всегда чувствительна, она требует от нас качественного ухода и своевременного обновления леса. В этом году мы запустили программу «Чистый и здоровый лес», чтобы позаботиться о наших подмосковных лесах. Это позволит за 3 года привести в порядок 25,5 тыс. га леса. Значительный объем запланированных работ придется на Одинцовский округ, Истру, Можайский, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Солнечногорск», - рассказал губернатор.

Основная задача санитарных рубок — поддерживать лес в здоровом состоянии. В этом году такие работы провели на 6 тыс. га леса. В 2026-м их проведут на 6,5 тыс. га, в 2027-м — 8 тыс. га. В приоритете — санитарные рубки возле населенных пунктов и вдоль дорог.

Как отметил председатель комлесхоза региона Алексей Ларькин, в этом году был кардинально изменен подход к подбору участков для санитарных рубок. Теперь только 15% из них планируют лесничества. 80% формируется по обращениям жителей, 5% — предложения округов.

«Старый лес подвержен болезням и вредителям, менее устойчив к неблагоприятным погодным условиям, имеет повышенный риск к возникновению пожаров из-за сухостоя. В этом году мы вновь начали проводить рубки ухода, оздоравливать лес, где возраст деревьев 60-80 лет. Такие работы провели на площади 500 га», — рассказал Ларькин.

В ходе рубок улучшается породный состав, повышается устойчивость лесов. Во время работ удаляют слабые деревья, чтобы дать больше света, воды и места для роста более сильным. В 2025–2027 годах рубки ухода проведут на 5 тыс. га.

Каждый год в регионе восстанавливают больше лесов, чем вырубают. За 10 лет объем созданных новых лесов на 60% превысил площадь вырубки.

По словам директора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Виктора Сидоренкова, сейчас, в связи с изменением климата, на темнохвойные леса оказывают значительное влияние засухи. Засуха вызывает массовое развитие вредителей и болезней, поэтому особенно важно восстанавливать насаждения, замещая темнохвойные леса смешанными или сосновыми.

