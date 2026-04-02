Жителям Подмосковья рассказали об опасности выхода на лед водоемов весной

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям об опасности выхода на лед водоемов в весенний период. Специалисты ведомства провели профилактические мероприятия на водохранилищах Можайска и Рузы.

«В апреле лед на водоемах может представлять серьезную опасность. Под воздействием солнечных лучей и плюсовых температур его структура изменяется, поэтому даже толстый ледяной панцирь может стать рыхлым и пористым. Кроме того, он может внезапно провалиться под ногами без предупреждающего треска, не выдержав веса одного человека», — рассказал замначальника территориального управления № 2 Андрей Образцов.

Он подчеркнул, что проверять прочность льда ударом ноги — опасно. Для этого лучше использовать пешню. Кроме того, следует помнить о том, что на одном и том же водоеме толщина льда может различаться от участка к участку.

Специалисты посоветовали любителям подледного лова завершить сезон. Также они призвали родителей следить за детьми и не отпускать их одних к водоемам.

