Трамп счел возможным переселить беженцев из Газы в арабские страны

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что беженцев из сектора Газа можно расселить в некоторых арабских странах. Причем, отметил он, это может быть как временный, так и постоянный вариант жилья.

В интервью журналистам из пула Белого дома на борту Air Force One американский лидер сказал, что готов сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другой месте, чтобы переселенцы могли жить в спокойных условиях.

До этого американский телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник сообщил, что одной из задач, которая стоит перед администрацией Трампа, является восстановление Газы, а также вопрос переселения двух миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут их перевезти, по сведениям телеканала, является Индонезия. При этом представитель индонезийского МИД опровергли эту информацию.ах неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил, что у Трампа нет плана по Украине.