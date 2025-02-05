Аргентина вслед за США объявила о выходе из ВОЗ

Представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что страна вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Он отметил, что президент Хавьер Милей поручил министру иностранных дел Херардо Вертейну начать процедуру прекращения участия страны в организации.

По словам Адорни, это решение основано на несогласии с деятельностью ВОЗ, которую президент Милей, известный поклонник американского лидера Дональда Трампа, считает неэффективной и подверженной политическому влиянию. Особенно очевидно это было во время пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что аналогичную позицию заняла и администрация Трампа, инициировавшая выход США из ВОЗ.

Представитель аргентинского президента отметил, что в отличие от США, Аргентина не получает существенного финансирования от ВОЗ, поэтому выход из организации не отразится на качестве медицинского обслуживания в стране.

Ранее сообщалось, что французский политик Флориан Филиппо считает, что Франция вслед за США должна покинуть ВОЗ.