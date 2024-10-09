Встреча глав США, Британии, Германии и Франции по Украине в Рамштайне отменена

Встреча глав США, Великобритании, Германии и Франции, посвященная поддержке Украины, запланированная на 12 октября на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, была отменена. Как сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, это решение стало известным вчера, передает ТАСС.

Причиной отмены визита президента США стало приближение мощного урагана «Милтон» к восточному побережью США.

Хебештрайт выразил сожаление по поводу этого обстоятельства и подтвердил, что Германия понимает данную ситуацию.

«Это означает, что все сопутствующие мероприятия также отменяются. Встреча на уровне глав государств и правительств, которая должна была состояться в Рамштайне, не состоится», — отметил он.

В то же время он добавил, что у Украины нет негативной реакции на решение о переносе встречи, так как она полностью понимает ситуацию.

Глава правительства Германии подчеркнул, что Шольц, Макрон и Стармер не будут встречаться без участия Байдена, но вопросы Украины будут обсуждены в другой раз.

Согласно информации, следующая встреча контактной группы по военной помощи Украине, скорее всего, пройдет 17 октября на заседании министров обороны НАТО.

Ранее сообщалось, что заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено.