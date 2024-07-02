Байден сложит полномочия: кто заменит потерявшего доверие президента США в борьбе с Трампом

Источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что вице-президент США Камала Харрис может сменить Джо Байдена в предвыборной гонке, если тот «сойдет с дистанции». Политолог Андрей Кошкин рассказал корреспонденту издания «Подмосковье сегодня», что такое развитие событий маловероятно.

После поражения на теледебатах рейтинги Джо Байдена стремятся вниз. На фоне этих событий начались разговоры о том, кто сможет противостоять на выборах Дональду Трампу вместо действующего президента. Источники The Wall Street Journal назвали Камалу Харрис.

«Уже давно идут разговоры о том, чтобы Байден не шел на второй срок. Многие надеялись, что семья отговорит его, но как стало известно, родственники, наоборот, подталкивают его остаться в Белом доме. Вероятно, это связан ос тем, что если Байдена не переизберут, то начнутся уголовные дела в отношении его окружения», — пояснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт добавил, что Камала Харрис для республиканцев выглядит как путь наименьшего сопротивления, однако чиновницу никто не знает, и на выборах она не соберет нужного количества голосов.

«Единственный вариант, как Харрис может попасть в кресло президента, выглядит так: Джо Байден выигрывает, затем слагает с себя полномочия, и тогда они перейдут Камале. Но никто не собирается такую схему проворачивать. Скорее всего, сейчас политические силы рассматривают кандидатуру Мишель Обамы. Но тут речь идет уже о клановости, то есть в овальный кабинет вернется команда Барака Обамы», — заключил Кошкин.

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