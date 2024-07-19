Политолог Шариков назвал главную причину вероятного отказа Байдена от президентской гонки

Сразу несколько авторитетных СМИ, включая газету Financial Times , заявили, что Джо Байден уже на этих выходных снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов президента США. Политолог Павел Шариков рассказал корреспонденту издания «Подмосковье сегодня» о вероятной причине резких перемен в планах политика.

Слухи, что Байден сойдет с дистанции в предвыборной гонке, начали ходить уже давно. Однако сейчас об этом сообщают источники журналистов в Демократической партии, которую кандидат и представляет. Ранее Байден опровергал все слухи об отмене своего выдвижения, но похоже ситуация изменилась.

«Ключевая причина ясна всем — состояние здоровья. Видно, что работа в качестве президента сильно повлияла на Байдена. Но его отказ от гонки может быть вызван другим. Демократы видят, что из-за слабых позиций своего кандидата поддержку теряют и будущие конгрессмены нижней палаты. Выборы в Палату представителей ведь будут проходить одновременно с президентскими», — пояснил Шариков.

По словам политолога, сейчас демократы готовы даже проиграть кресло в Белом доме, но сохранить большинство в Палате представителей. Тогда они смогут влиять на президента от Республиканской партии.

Ранее мы рассказали, что вероятным приемником Байдена может стать его вице-президент Камала Харрис.