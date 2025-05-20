Байден ждал, что Трамп попадет в тюрьму, сообщили журналисты

Журналисты Алекс Томпсон и Джейк Тэппер в своей книге «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» сообщили о том, что экс-президент США был уверен, что Дональд Трамп попадет в тюрьму.

Об этом пишет РИА Новости во вторник. Так, по данным журналистов, экс-лидер США еще в 2023 году был уверен, что уже текущий глава Америки Дональд Трамп будет посажен в тюрьму. В то время Трамп представлял некую угрозу, но на тот момент казался политически слабым.

В 2023 году судебные дела в отношении Дональда Трампа только набирали обороты, и сам Байден, и его ближайшие соратники активно выражали уверенность в том, что тот в конечном счете окажется в тюрьме.

Напомним, что в этой же книге журналисты рассказали и о том, что Джо Байден регулярно пользовался записками и шпаргалками — к их помощи он прибегал даже на закрытых совещаниях.