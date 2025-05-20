Журналисты рассказали, какими шпаргалками пользовался Байден на заседаниях

Журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в книге «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» рассказали о том, что экс-президент США пользовался шпаргалками. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты уточняют, что Джо Байден делал это и на закрытых встречах, в том числе и на заседаниях своего кабинета — это было связано с тем, что ему было непросто выражать свои мысли. Именно по этой причине он больше полагался на карточки с заметками и телесуфлеров — перед важными встречами его помощники звонили в министерства, чтобы сразу выяснить все поставленные на повестке вопросы и подготовить на них ответы.

Соответственно, разговоры в большей их части даже после ухода прессы шли по ранее прописанным сценариям.

Напомним, ранее стало известно, что у Джо Байдена обнаружен рак простаты. После этого он выступил с заявлением.