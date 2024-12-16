Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил сформировать в России «войска беспилотных систем». Об этом он заявил в ходе выступления на коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря, передает ТАСС. В организованном мероприятии также принял участие президент страны Владимир Путин.

По словам главы оборонного ведомства, создание таких войск может быть завершено в третьем квартале 2025 года.

Путин в ходе своего выступления поручил наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. По словам главы государства, российская армия ежедневно получает несколько тысяч беспилотников, хотя в начале специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнул президент, с этим были определенные проблемы.

Министр обороны РФ Белоусов отдельно рассказал о том, сколько вражеских беспилотников за 2024 год удалось сбить над территорией РФ. По его словам, российские военнослужащие ликвидировали более 27 тыс. БПЛА с начала года.

Также Белоусов дал поручение о поставках новой экипировки российской армии, которые необходимо начать уже в 2025 году.

В конце ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе.