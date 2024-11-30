Андрей Белоусов своим указом отменил введенное семь лет назад положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе. Такие данные появились на официальном сайте правовой информации.

В указе главы Министерства обороны России сказано, что теперь считаются утратившими силу документы от 2017 года, которые регулировали кадровый резерв данного ведомства. В пояснительной записке к данному документу указали, что теперь весь порядок формирования кадрового резерва и работы с ним будет определяться в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Там же было заявлено, что реализация данного приказа не потребует никаких дополнительных средств и расходов из федерального бюджета.

Ранее Белоусов выступил с заявлением, что наступательные планы украинской армии на следующий год уже были сорваны. ВС РФ перемололи и обескровили сильнейшие части ВСУ, за счет чего Киеву будет заметно труднее организовать собственное наступление.