Bloomberg: США смягчат риторику против России и прекратят упоминать санкции

Соединенные Штаты Америки пытаются сделать более мягкими формулировки, касающиеся России, в итоговом заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки», которое будет сделано на следующей неделе в Канаде. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, администрация США предлагает изъять из текста коммюнике любые упоминания о санкциях, направленных против России.

«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — говорится в сообщении агентства.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.