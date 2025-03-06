Bloomberg: Трамп ожидает от Зеленского готовности к скорейшему заключению мира
Bloomberg: Трамп потребовал от Зеленского согласиться на скорое прекращение огня
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Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского согласиться на немедленное прекращение огня с Россией в рамках переговоров о подписании сделки. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
По информации издания, чиновникам из Европейского Союза (ЕС) сообщили, что предлагаемая сделка между США и Украиной по редкоземельным ресурсам предусматривает и немедленное прекращение огня с РФ.
28 февраля Трамп пригласил в Белый дом Зеленского, чтобы обсудить условия соглашения по редкоземам и в итоге подписать его. Однако эта встреча омрачилась конфликтом — глава киевского режима заявил, что Киев не собирается прекращать огонь. Он подчеркнул, что для борьбы с Москвой Украине нужно оружие, техника и боеприпасы.
Трамп в ответ на это обвинил Зеленского в попытках развязать Третью мировую войну. Также в словесную перепалку вступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявил, что Украина осталась неблагодарна Штатам за всю оказанную ей помощь.
4 марта телеканал Fox News сообщил, что Белый дом принял решение о приостановке военной помощи Украине.