Президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер уже успел заявить ему, что тот ведет себя неуважительного по отношению к Соединенным Штатам.

Кроме того, отметил Трамп, Зеленский пытается развязать Третью мировую войну.

«То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране (к США. — Прим. ред.)», — сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Также глава Белого дома сообщил, общаясь с нелегитимных президентом Украины, о том, что жалеет о вовлечении Штатов в украинский конфликт.

Обращаясь к Зеленскому, Трамп отметил, что конфликт на Украине пора прекращать. Этого, по его словам, хочет Россия. Также американский президент сообщил, что Киев не вправе указывать Вашингтону, как относиться к конфликту.

Из-за этой перепалки заключение соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам было перенесено на неопределенный срок. Ожидалось, что именно Зеленский во время визита в Соединенные Штаты подпишет с Вашингтоном соответствующий договор.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО, отметив, что этого не произойдет никогда.