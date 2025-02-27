Почетный профессор Боннского университета считает, что европейским странам не хватает военной мощи, экономического единства и политической воли для урегулирования конфликтов.

Страны Европейского союза и НАТО в настоящее время не обладают достаточными возможностями, чтобы самостоятельно обеспечить мирное урегулирование на Украине и заполнить вакуум, который сейчас занимают Соединенные Штаты. Такое мнение высказал бывший американский дипломат в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель в беседе с телеканалом NBC.

По словам эксперта, европейским государствам не хватает трех ключевых компонентов для обеспечения стабильности на континенте: военной мощи, экономического единства и политической воли. Это делает Европу зависимой от американской поддержки в вопросах безопасности, несмотря на все заявления о стратегической автономии.

Телеканал также упомянул недавнее высказывание лидера победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Политик 23 февраля отметил, что характер заявлений президента США Дональда Трампа свидетельствует о значительном безразличии американской стороны к судьбе Европы.

Различные эксперты отмечают, что европейские страны в последние годы увеличили оборонные бюджеты, но этих мер все еще недостаточно для создания полноценной альтернативы американскому военному присутствию в регионе.

Ранее стало известно, что Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и КНР с 4 марта.