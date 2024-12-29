Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение, что избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск — вполне могут стать владельцами Гренландии и Канады. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X.

Это произошло на фоне неоднозначных предложений республиканца, направленных на укрупнение США. Ранее Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается.

До этого Трамп выступал с заявлениями о возможном вхождении в состав США Канады, а Панаме пригрозил возвращением Панамского канала под американскую юрисдикцию.

По мнению Медведева, неясно, для чего Соединённым Штатам как государству необходимо аннексировать Канаду, Гренландию или даже Великобританию и возвращать себе контроль над Панамским каналом. Он считает, что есть более цивилизованные методы решения подобных вопросов.

«Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал политик.

Ранее Telegraph предложила Трампу присоединить Британию в состав США.