Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором Канады

Новоизбранный президент США Дональд Трамп шутливо назвал Джастина Трюдо губернатором штата Канада. Он пообещал продолжить с ним переговоры. Все это Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Президент сообщил, что на днях поужинал с «губернатором великого штата Канада». Так он назвал Джастина Трюдо, канадского премьер-министра.

«Рассчитываю в скором времени встретиться с губернатором и продолжить глубокие переговоры по тарифам и торговле, результаты которых по-настоящему поразят всех!» — указал он.

До этого Трамп заявлял, что Мексике и Канаде стоит войти в состав Соединенных Штатов, поскольку Америка выделяет им ежегодно огромные деньги. Мексиканские власти получают почти $300 млрд, и канадцы — еще более $100 млрд. Трамп считает, что данные государства должны либо присоединиться к США, либо перестать получать субсидии.