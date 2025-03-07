Трамп ограничил право Маска и DOGE по сокращению бюджета

Полномочия Департамента по эффективности правительства (DOGE) и его главы Илона Маска были ограничены президентом США по части сокращения бюджета других ведомств. При этом уже проделанная работа Маска названа впечатляющей. Такое заявление сделал Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома считает, что DOGE должен работать совместно с другими агентствами над сокращением их бюджета. При этом окончательные решения в виде увольнения части сотрудников и других подобных шагов предстоит принимать исключительно главам этих ведомств.

«По мере того, как министры узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут быть очень точными в отношении того, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим «скальпель», а не «топор», — указал президент США.

При этом Трамп похвалил и самого Маска, и его департамент. Он заявил, что считает выполненную ими работу потрясающей.

Ранее стало известно, что Маск поддержал идею выхода Соединенных Штатов из ООН и НАТО. Такое мнение сейчас распространено в Америке. В частности, Дональд Трамп неоднократно выражал свое недовольство работой Североатлантического блока. Еще до своего избрания он угрожал выходом США из альянса, если европейские страны не возьмут на себя больше ответственности за обеспечение своей безопасности.