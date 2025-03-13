Дерипаска назвал три условия, при которых Москва пойдет на перемирие

В своем аккаунте в социальных сетях российский бизнесмен Олег Дерипаска обозначил условия, при которых, по его мнению, Москва могла бы пойти на перемирие в Украине.

В качестве первого требования он предложил остановить преследование русских, прихожан Украинской православной церкви и священнослужителей на территории Украины. Также он потребовал вернуть имущество, принадлежащее Украинской православной церкви.

Как утверждает Дерипаска, следует вернуть половину активов Центрального банка, которые принадлежат гражданам России и были заморожены в США, Евросоюзе, Великобритании, Японии, Южной Корее, Канаде и Новой Зеландии.

И самое важное, по мнению предпринимателя, — это уже сейчас добиться отмены как минимум половины санкций, введенных против России.

Дерипаска полагает, что «возможны и другие темы для обсуждения, которые президент России и президент США затронут в ходе гипотетической встречи в Овальном кабинете во время визита российского лидера в Вашингтон».

Ранее Зеленский заявил, что Украина по итогам переговоров откажется признавать утрату своих территорий. Он сообщил, что не станет нарушать конституцию страны и вводить ограничение на ее суверенитет. В то же время госсекретарь Рубио подтвердил информацию о том, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался вопрос отказа Украиной от претензий на утраченные ей земли. По его словам, эта тема не была основной, заметно больше времени было отведено на согласование переговорного процесса и на обсуждение того, как он будет выглядеть.